В Минске пройдет международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

5 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач пройдет в Минске 7-8 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В состязаниях, которые впервые пройдут под эгидой Международной федерации гимнастики, свое мастерство продемонстрируют грации из Беларуси, Израиля, Литвы и Армении. Всего будет 13 комплектов наград в трех возрастных категориях. Впервые медали минского турнира оспорят взрослые спортсменки.

Главным призом (за первое место в многоборье), станет именная статуэтка Марины Лобач, подготовленная основным организатором соревнований - Президентским спортивным клубом. Впрочем, без подарков и памятных призов не останется ни одна участница соревнований.

У любителей художественной гимнастики будет возможность насладиться яркими программами призерок чемпионата мира, победительниц этапов Кубка мира Анастасии Салос, Алины Горносько. Конкуренцию им составят талантливые Яна Стрига, Анна Каменщикова, Арина Красноруцкая, Дарья Ткачева, которая выиграла именную статуэтку Марины Лобач в прошлом году.

У юниорок на успех смогут рассчитывать Дина Агишева, Полина Сланчевская, Дарья Грохотова. На прошлом турнире белорусские грации завоевали 11 золотых медалей.

Из-за эпидемиологической обстановки турнир во Дворце гимнастики пройдет без зрителей. Впрочем, за прямой трансляцией можно будет следить на YouTube-канале Президентского спортивного клуба.

Организаторами Международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, РЦОП по гимнастике художественной, Белорусская ассоциация гимнастики, Минский городской исполнительный комитет.-0-