В Минске стартует финальный тур Молодежной волейбольной лиги

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В универсальном игровом зале спорткомплекса "Чижовка-Арена" сегодня стартует первый финальный тур Молодежной волейбольной лиги чемпионата России, который пройдет в Минске с 3 по 8 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче "Минчанка-2" встретится с "Динамо-Метар-2" (Челябинск). Если подопечные Бориса Коляды завершили первый этап розыгрыша МВЛ чемпионата России на первом месте в турнирной таблице, потерпев лишь одно поражение, то их соперницы ошибались значительно чаще. Юные челябинки завершили групповой раунд турнира на пятой позиции в турнирной таблице, одержав 13 побед и потерпев 9 поражений.

На следующий день подопечные Бориса Коляды сразятся с "Динамо-Казань-УОР", а 5 марта сыграют с московским "Динамо-2". Матч против дружины "Подмосковье" состоится 7 марта. В заключительный день состязаний белоруски померяются силами с "Протоном-2" из Саратова.

Матчи с участием "Минчанки-2" 3-7 марта будут начинаться в 18.00, а 8 марта стартовый свисток прозвучит в 14.00.

Решающий тур финального этапа МВЛ пройдет с 16 по 22 марта в Казани.

Молодежная волейбольная лига - дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги.-0-