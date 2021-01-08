В Могилеве определятся финалисты Кубка Беларуси по мини-футболу

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В могилевском спорткомплексе "Олимпиец" сегодня начнется решающий этап 31-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В обоих полуфинальных поединках сойдутся минские и гомельские команды. В первом полуфинале "Столица" сыграет с гомельским клубом БЧ (начало в 14.15). Этот матч станет своеобразным повторением финального поединка прошлого турнира, в котором гомельчане победили с минимальным преимуществом - 1:0.
Во втором полуфинале нынешних состязаний минский клуб "Охрана-Динамо" будет соперничать с ВРЗ (начало в 17.15). Обе встречи телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.
Победители полуфинальных встреч 9 января разыграют главный трофей кубкового розыгрыша. Чаще всех Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", у которого семь трофеев. Из нынешних участников решающего этапа БЧ дважды брал Кубок (2014, 2019), в активе "Столицы" - одна виктория (2015).-0-