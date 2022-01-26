26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Арбере стартовал чемпионат Европы по биатлону. Первый комплект наград турнира был разыгран в мужской индивидуальной гонке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золото в этом виде программы досталось спортсмену из Норвегии Сверре Далену Аспенесу, который прошел все четыре огневых рубежа без промахов. Результат норвежца на финише на 11,6 сек. оказался быстрее времени недавнего победителя этапа Кубка мира Антона Бабикова из России, также отстрелявшегося чисто. Бронзовая медаль на счету немца Маттиаса Дорфера (0 промахов; + 1 мин. 08,9 сек. отставания).

Лучшим из белорусов в первой гонке континентального первенства стал Илья Авсеенко: биатлонист не допустил ошибок на стрельбе и замкнул десятку сильнейших. Иван Тулатин с тремя минутами штрафа в пассиве расположился на 16-й позиции, Сергей Бочарников показал 32-й результат (5 промахов), Павел Белько - 57-й (3). Александр Кошин занял 72-е место (6), Антон Шидловский - 88-е (9). Всего на старт вышли 115 спортсменов.

Чемпионат Европы по биатлону в Арбере продолжится сегодня женской индивидуальной гонкой, начало в 16.00. Также в программе турнира две спринта (пятница), две гонки преследования (суббота), сингл-микст и смешанная эстафета (воскресенье).-0-