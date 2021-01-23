В розыгрыше футбольного Кубка развития в Минске выступят четыре команды

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце января в Минске начнется очередной розыгрыш Кубка развития, в котором принимают участие юношеские футбольные сборные (U-17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 17-м по счету международном турнире примут участие команды Беларуси, Молдовы, Казахстана и Таджикистана. В прошлые годы под сводами столичного футбольного манежа собиралось гораздо больше дружин, а на этот раз турнир будет менее представительным в связи с пандемией коронавируса.

Все игры традиционно пройдут в манеже на проспекте Победителей. Беларусь будет представлена сборной, составленной из игроков не старше 2005 года рождения. Команда под руководством главного тренера Александра Юревича начнет свой путь в системе национальных сборных страны. В этом году юные белорусские футболисты сыграют в квалификационном раунде чемпионата Европы (U-17). На первом этапе отборочного турнира их соперниками будут сверстники из Англии, Словакии и Армении. В элитный раунд выйдут две сильнейшие дружины квартета.

Расписание Кубка развития - 2021:

31 января

Казахстан - Таджикистан (начало в 12.00), Беларусь - Молдова (15.30);

3 февраля

Таджикистан - Молдова (12.00), Беларусь - Казахстан (15.00);

6 февраля

Молдова - Казахстан (12.00), Беларусь - Таджикистан (15.00).

За всю историю Кубка развития юношеская сборная Беларуси четырежды становилась его обладателем (2006, 2007, 2019, 2020), а также четыре раза уступала в финальных матчах (2005, 2008, 2014, 2016). Больше всего трофеев у российских футболистов, которые пять раз увозили трофей из белорусской столицы (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). Четыре триумфа у команды Украины (2009, 2012, 2016, 2018), дважды лучшей становилась Бельгия (2011, 2013), а в самом первом турнире, состоявшемся в 2005 году, не было равных команде Сербии и Черногории.-0-