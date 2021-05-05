В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня определятся участники финала

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня состоятся ответные полуфинальные поединки, после которых станут известны участники решающего матча, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 17.30 на поле молодечненского городского стадиона футболисты "Ислочи" примут действующего чемпиона страны солигорский "Шахтер". В их первой полуфинальной встрече в Солигорске "Шахтер" выиграл с минимальным перевесом - 1:0.

Во втором сегодняшнем матче жодинское "Торпедо-БелАЗ" в 19.30 примет у себя дома нынешнего владельца кубка борисовский БАТЭ. В первом метче борисовчане разгромили торпедовцев на своем поле со счетом 4:1.

Финальный поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

В решающем матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с результатом 1:0 победили в дополнительное время брестское "Динамо". За всю историю Кубка Беларуси борисовская дружина четыре раза выигрывала трофей, по три раза успеха добивались минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-