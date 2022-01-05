В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определятся участники решающего этапа

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня определятся участники "Финала четырех" розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня действующий чемпион страны оршанский "Витэн" в гостях попытается взять реванш у нынешнего обладателя Кубка гомельского ВРЗ за домашнее поражение в первом четвертьфинальном матче с результатом 3:4. В 1/8 финала гомельчане одолели у себя дома финалиста прошлого кубкового розыгрыша "Столицу" - 2:1. Спортсмены "Витэна" разгромили на выезде аутсайдера национального первенства "Лиду" - 8:1.

Также сегодня гомельский БЧ в гостях намерен удержать преимущество над светлогорским ЦКК, добытое на своей арене, - 7:1. В Гродно спортсмены Минска" постараются победить местное "УВД-Динамо", которому уступили у себя дома со счетом 1:2. Столичное "Динамо-БНТУ" у себя дома примет "Борисов-900". В их первой встрече 1/4 финала борисовчане на своей площадке одержали волевую викторию - 3:2.

Решающий этап 32-го по счету Кубка Беларуси по мини-футболу "Финал четырех", пройдет 8 и 9 января на площадке минского дворца спорта "Уручье". В этом сезоне призовой фонд кубкового турнира впервые представлен в криптовалюте.

Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-