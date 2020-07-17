В Слуцке и Городее пройдут матчи 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из двух сегодняшних поединков футболисты "Слуцка" примут на своем поле гостей из "Ислочи" (начало в 18.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В прошлом туре "Ислочь" потерпела второе поражение подряд, уступив на выезде одному из аутсайдеров турнира "Смолевичам" (1:3), а гостевая встреча "Слуцка" с брестским "Динамо" была перенесена на более поздний срок.

Футболисты "Городеи" сыграют у себя дома с главным неудачником нынешнего первенства бобруйской "Белшиной" (начало в 20.00). На прошлой неделе городейцы потерпели крупное поражение в Солигорске от лидера "Шахтера" (1:4), а бобруйчане на своем поле переиграли жодинских торпедовцев (2:1).

Еще два поединка состоятся 18 июля: "Витебск" - "Смолевичи", "Рух" (Брест) - БАТЭ (Борисов). Три встречи пройдут 19 июля: "Минск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Шахтер" (Солигорск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Минск). Матч "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест) перенесен.

Турнирное положение: "Шахтер" - 33 очка (17 матчей), БАТЭ - 31 (17), "Неман" - 30 (16), "Энергетик-БГУ" - 29 (17), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (17), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 26 (17), "Рух" - 25 (17), "Ислочь" - 23 (17), "Витебск" - 23 (17), "Славия" - 22 (17), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (17), "Минск" - 15 (15), "Смолевичи" - 14 (16), "Белшина" - 10 (17).

Бомбардирскую гонку с десятью голами возглавляет Джасурбек Яхшибоев, перешедший в "Шахтер" из "Энергетика-БГУ".-0-