В Токио избраны новые члены комиссии спортсменов МОК

Новости темы "Олимпиада в Токио"
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В Токио избраны новые члены комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
На четыре места претендовали 30 кандидатов, представляющих 19 видов спорта.
По итогам выборов новыми членами комиссии атлетов МОК стали баскетболист По Газоль (Испания), велогонщица Мая Влощовская (Польша), пловчиха Федерика Пеллегрини (Италия) и фехтовальщик-рапирист Юки Ота (Япония).
Напомним, что в комиссию атлетов МОК баллотировался олимпийский чемпион Лондона теннисист Максим Мирный.-0-