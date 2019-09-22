В центральном матче чемпионата Беларуси "Динамо-Молодечно" обыграло в овертайме солигорский "Шахтер"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.В центральном матче экстралиги А чемпионата Беларуси "Динамо-Молодечно" обыграло в овертайме солигорский "Шахтер". Поражение помешало "горнякам" вернуться на первое место в турнирной таблице, которое занимает "Неман", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра двух команд из лидирующей группы получилась весьма интригующей. Обе команды много атаковали, но в большинстве эпизодов на высоте были голкиперы "Шахтера" и "Динамо". Счет на 25 минуте игры открыл защитник молодечненцев Илья Летов, когда-то, к слову, защищавший цвета "горняков".

Затем пришло время радоваться болельщикам команды из города калийщиков. Это Владислав Бойко, дважды сыграв на кураже, поставил в тупик Алексея Иванова. Однако молодечненцы не сдались и повели осаду ворот Юрия Петрова. На 45 минуте Илья Летов оформил голевой дубль.

Бескомпромиссная борьба продолжилась и перетекла в овертайм. Дополнительное время лучше удалось хоккеистам из "Динамо", игрок которых Александр Зубрицкий установил окончательный счет – 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0 ОТ).

В других матчах второго дня тура жлобинский "Металлург" признал силу "Гомеля" – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1), "Юность" в гостях благодаря шайбе Егора Гайнетинова сломила сопротивление отлично игравшего в своих стенах "Могилева" – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

В турнирной таблице экстралиги А после 10 матчей лидирует "Неман" – 7 побед/21 очко. Далее следуют "Динамо-Молодечно" и солигорский "Шахтер" – 7/20. "Юность", сыгравшая 7 матчей, записала на свой счет 14 пунктов и по-прежнему является лидером по потерянным очкам. Далее следуют "Гомель", "Могилев", "Лида" и "Металлург-Жлобин".-0-