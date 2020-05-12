Ваховяк: перенос Олимпиады является дополнительным шансом для молодых дзюдоистов

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенос Олимпиады является дополнительным шансом попасть на главный старт четырехлетия для молодых дзюдоистов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член национальной команды по дзюдо Александр Ваховяк (весовая категория свыше 100 кг).

"Мы тренируемся в обычном режиме на базе "Чижовка-Арены", здесь проходит тренировочный сбор, за состоянием нашего здоровья ежедневно наблюдают врачи. Делаем акцент на силовую подготовку. Живем в гостинице. На месте есть все необходимое, - сказал Александр Ваховяк. - В дзюдо высокая конкуренция, и с каждым годом держать форму становится все сложнее. Тем не менее постараюсь попасть на Игры в Токио. Для молодых атлетов перенос Олимпиады является шансом. Это дополнительная возможность поработать над слабыми сторонами и попасть на главный старт четырехлетия".

Спортсмен отметил высокую конкуренцию в национальной команде, добавив, что тем не менее ощущается нехватка спарринг-партнеров в тяжелом весе. "Если брать Беларусь, то у нас по сути три тяжеловеса: я, Владислав Терпицкий и Егор Кухаренко. Мы помогаем друг другу, обмениваемся опытом, работаем", - добавил он.

Его личный тренер, заслуженный мастер спорта СССР по самбо, экс-наставник сборной Беларуси по дзюдо Магомед Рамазанов считает, что для того, чтобы белорусские дзюдоисты попали на Олимпиаду в Токио нужно очень много работать, в том числе и с самбистами. "Я считаю, что самбисты и дзюдоисты должны тренироваться вместе. Когда я являлся главным тренером сборной Беларуси, так и было. Думаю, тогда наш успех заключался в единстве. У нас каждый спортсмен черпал из других видов борьбы для себя что-то необходимое. К тому же количество спарринг-партнеров в разы бы увеличилось", - сказал именитый наставник.

Чемпионат Европы по дзюдо в Праге должен был пройти с 30 апреля по 3 мая, но из-за пандемии коронавируса перенесен на 8-10 ноября.

XXXII летние Олимпийские игры планируется провести в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-