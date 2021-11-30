Валерий Громыко признан лучшим игроком 30-го тура чемпионата Беларуси

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валерий Громыко признан лучшим игроком 30-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем матче 31-го национального первенства с "Витебском" 24-летний полузащитник БАТЭ забил первый гол, нанес три удара в створ ворот, отдал 18 точных передач, после одной из которых Николай Сигневич удвоил преимущество борисовчан. В итоге БАТЭ выиграл с результатом 4:0 и завоевал серебряные медали чемпионата Беларуси. Валерий Громыко начал карьеру в "Минске", потом выступал в солигорском "Шахтере", в 2020 году перешел в тульский "Арсенал", а с конца июня этого года играл за БАТЭ на правах аренды.-0-