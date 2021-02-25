Василевский и Эрлих вышли в 1/2 финала парного разряда теннисного турнира в Монпелье

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих пробились в полуфинал парного разряда турнира во французском Монпелье с призовым фондом 262,1 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале Андрей Василевский и Йонатан Эрлих одолели в трехсетовом матче нидерландско-шведский тандем Давид Пел / Андре Горанссон - 6:4, 4:6, 10:7. В первом раунде белорус и израильтянин взяли верх над индийско-словацким дуэтом Дивиж Шаран / Игорь Зеленай - 7:5, 6:3.

В 1/16 финала одиночного разряда белорус Егор Герасимов (83-й номер мирового рейтинга) победил в двух партиях экс-первую ракетку планеты, известного британского теннисиста Энди Маррея, который сейчас находится на 121-м месте - 7:6 (10:8), 6:1. Сегодня в поединке за выход в четвертьфинал соперником Егора Герасимова будет словенский теннисист Альяж Бедене (60).

Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.-0-