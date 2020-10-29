Василевский и Эрлих вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Нур-Султане

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих вышли четвертьфинал парного разряда на турнире в Нур-Султане с призовым фондом $273,3 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче первого раунда белорусско-израильский дуэт меньше чем за час обыграл в двух партиях египетско-казахстанский тандем Мохамед Сафват / Денис Евсеев - 6:3, 6:3.
Ранее белорус Егор Герасимов (83-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал одиночного разряда состязаний в казахстанской столице и завтра будет соперничать с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо (64). В стартовом матче соревнований в столице Казахстана белорус переиграл южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (80) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).
Белорусский теннисист Владимир Игнатик (331) в 1/16 финала одиночного разряда турнира в греческом Ираклионе победил в двух сетах итальянца Франческо Форти (428) - 7:5, 6:4. В 1/8 финала белорус встретится с греком Петросом Циципасом (1050). В четвертьфинальном матче парного разряда Владимир Игнатик и румынский теннисист Мирча-Александру Жекан сыграют с чешским дуэтом Вацлав Шафранек / Робин Штанек.
Турнир в Нур-Султане и Ираклионе завершится 1 ноября.-0-