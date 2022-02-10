Васильев: Константин Милюков достойно выступил на Олимпиаде

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фигурист Константин Милюков достойно выступил на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал его тренер Олег Васильев после завершения соревнований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
"Сегодня в произвольной программе и позавчера в короткой Константин выглядел очень достойно. Пожалуй, это его лучший прокат в нынешнем сезоне. Считаю, что это большое достижение для белорусских фигуристов".
Сам спортсмен считает, что со своей основной задачей на пекинских Играх он справился. "Конечно, сегодня в произвольной программе были какие-то косяки, неточности, но, в общем, выступил неплохо - в короткой программе чуть лучше, в произвольной чуть хуже. Соперники были очень сильны, это все лучшие фигуристы планеты", - отметил Константин Милюков, занявший 20-е место.
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