Спорт вне политики? Великобритания объявила политический бойкот Играм-2022

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания объявила политический бойкот Играм-2022 вслед за США и Австралией. Такая информация размещена на сайте Inside the Games, сообщает БЕЛТА.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в парламенте, что не поддерживает спортивный бойкот Олимпийских игр в Пекине, но не против дипломатического демарша.

"Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но будет дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Никто из министров правительства или официальных лиц не будет присутствовать", - приводят слова Бориса Джонсона журналисты портала.

Напомним, что сначала о дипломатическом бойкоте Игр объявили США. Затем к ним присоединилась Австралия. Европарламент и вовсе призвал к тотальному бойкоту зимней Олимпиады в столице КНР из-за якобы многочисленных нарушений прав человека.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.-0-