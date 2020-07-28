Велогонка "Тур де Франс" состоится 26 июня-18 июля 2021 года

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об изменении сроков проведения престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс" в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UCI.

Изначально "Тур де Франс" был запланирован с 2 по 25 июля, но в связи с проведением олимпийских соревнований по велоспорту на шоссе (24, 25 и 28 июля) решено перенести сроки проведения веломногодневки на более ранние сроки.

Ранее организаторы "Тур де Франс" планировали перенести многодневку на неделю ранее, но свое несогласие с этим выразил оргкомитет датских этапов - предложенные сроки накладывались на даты проведения в Копенгагене матчей перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы по футболу. Всего в Копенгагене запланированы три игры группового этапа (12, 17 и 21 июня), а также встреча 1/8 финала (28 июня).

"Тур де Франс" проводится с 1903 года и является одной из самых престижных веломногодневок.-0-