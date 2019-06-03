Велосипедист Евгений Королек победил в гонке по очкам на Гран-при Москвы

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Королек победил в гонке по очкам на велотреке на престижном турнире Гран-при Москвы - 2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров команды набрал 103 очка. Второе место занял россиянин Владимир Ильченко (91 очко). Третье - у Алишера Жумакана (86 очков) из Казахстана.

Евгений Королек также был удостоен Кубка Виктора Манакова, учрежденного в память об олимпийском чемпионе 1980 года. Для белоруса золото в гонке по очкам - второе на соревнованиях в "Крылатском". Ранее он победил в омниуме.

Гран-при Москвы - 2019, в котором участвуют атлеты из 20 стран, завершится 3 июня. Турнир позволяет спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира - отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020.

Велоспорт на треке входит в программу II Европейских игр. На велодроме "Минск-Арены" с 27 по 30 июня 316 спортсменов разыграют 20 комплектов наград.-0-