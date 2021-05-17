Венгерская спортсменка Катинка Хоссу выиграла первое золото ЧЕ по плаванию в Будапеште

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгерская спортсменка Катинка Хоссу выиграла первое золото чемпионата Европы по плаванию в Будапеште на дистанции 400 м комплексом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победительницы - 4 мин. 34,76 сек. Серебро разделили сразу две спортсменки. С одинаковым временем 4 мин. 36,81 сек. финишировали венгерка Виктория Михаливари и британка Эйми Уилмотт.
В еще одном индивидуальном финале на 400 м вольным стилем у мужчин золото выиграл россиянин Мартин Малютин - 3 мин. 44,18 сек. Второе место у австрийца Феликса Аубека - 3 мин. 44,61 сек. Тройку призеров замкнул Данас Рапшис из Литвы - 3 мин. 45,39 сек.-0-