Венгерский пловец Милак завоевал золото Олимпиады на дистанции 200 м баттерфляем

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Венгерский пловец Кшиштоф Милак выиграл золото Олимпиады на дистанции 200 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы выиграть, ему понадобилось установить олимпийский рекорд, который отныне равен 1 мин. 51,25 сек. Второе место занял японец Томору Хонда - 1 мин. 53,83 сек. Итальянец Федерико Бурдиссо выиграл бронзу - 1 мин. 54,54 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-