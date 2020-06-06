Вера Лапко и Егор Герасимов стали победителями выставочного теннисного турнира в Минске

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса завершился выставочный турнир с участием ведущих белорусских теннисистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке женских соревнований BelGlobalGarant Cup Вера Лапко, занимающая 119-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе переиграла Ирину Шиманович, у которой 433-я позиция в рейтинге WTA, - 6:4, 6:4.

Победителем турнира BelGlobalStart Cup стал Егор Герасимов (69-й номер рейтинга АТР), выигравший в двух сетах у Александра Згировского (1158) - 6:3, 6:2.

На предварительном этапе этого турнира впервые между собой играли мужчины и женщины. В полуфинале Александра Саснович (119) уступила Александру Згировскому - 3:6, 5:6. На турнире играла и 11-я ракетка планеты Арина Соболенко, но после первого поединка не смогла продолжить выступление из-за травмы.

С 20 по 27 июня в Минске пройдет чемпионат Беларуси, в котором планируют сыграть почти все сильнейшие теннисисты страны.-0-