Вера Лапко и Мэнди Минелла победили на старте парного разряда турнира в Лугано

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга успешно начали выступление в парном разряде турнира в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за выход в четвертьфинал белорусско-люксембургский тандем переиграл в двух сетах российско-индийскую пару Екатерина Яшина / Пратана Томбаре - 6:3, 6:2. Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда соперницей Веры Лапко (65-й номер мирового рейтинга) будет венгерка Река-Луца Яни (309). Мэнди Минелла (105) встретится с французской теннисисткой Фионой Ферро (108).

Турнир на грунтовых кортах Лугано, общий призовой фонд которого составляет $250 тыс., завершится 14 апреля.-0-