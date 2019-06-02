"Веспрем" и "Вардар" вышли в финал гандбольной Лиги чемпионов

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты венгерского "Веспрема" и северомакедонского "Вардара" вышли в финал Лиги чемпионов, который состоится сегодня в немецком Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне, в первом полуфинале "Веспрем" переиграл польский "Виве" из Кельце со счетом 33:30. Первая половина игры завершилась вничью - 13:13, а после перерыва венгерский клуб действовал более уверенно и добился победы с перевесом в 3 мяча. В составе "Виве" на площадку выходили два белоруса - Артем Королек забросил 5 мячей, Владислав Кулеш отличился трижды.

Во втором полуфинале "Вардар" взял верх над испанской "Барселоной" - 29:27. После первой половины гандболисты из Скопье уступали 7 мячей - 9:16, но во втором тайме сумели не только догнать соперников, но и вырвать победу.

Таким образом, сегодня "Веспрем" и "Вардар" сыграют в решающем матче за главный трофей ЛЧ, а "Барселона" и "Виве" поспорят за 3-е место.

В прошлом сезоне в чисто французском финале чемпионской Лиги гандболисты "Монпелье" победили "Нант" со счетом 32:26. Третье место занял французский "Пари Сен-Жермен", одолевший "Вардар" - 29:28.-0-