Виктор Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с 35-летием

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 35 лет четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил белорусскую биатлонистку и отметил, что Олимпийские игры 2014 года в Сочи у большинства болельщиков ассоциируются с именем Дарьи Домрачевой. Прирожденный талант, мастерство и многолетний упорный труд под руководством опытных наставников неоднократно приводили ее к заветным наградам на различных международных стартах.

"Вы навсегда вписали свое имя в историю отечественного и мирового спорта, став первой и единственной в мире четырехкратной олимпийской чемпионкой в биатлоне, самой титулованной спортсменкой в истории суверенной Беларуси. Такое блестящее достижение, безусловно, служит лучшим ориентиром для современного поколения юных биатлонистов", - отметил Виктор Лукашенко.

Он пожелал Дарье крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и достижения поставленных целей.-0-