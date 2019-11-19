Виктор Лукашенко предложен для избрания первым вице-президентом НОК Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для избрания на пост первого вице-президента НОК во время Олимпийского собрания предложена кандидатура Виктора Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

На Олимпийском собрании рассматривается также ряд иных организационных вопросов. В частности, об исключении из членов НОК, избрании новых и почетных членов комитета, об изменении состава ревизионной комиссии и Исполкома НОК. Предстоит также утвердить отчет ревизионной комиссии НОК за 2017-2018 годы. Одним из важных вопросов повестки дня станет обсуждение итогов выступления белорусских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях и подготовка к летним Олимпийским играм - 2020 в Токио.

Как сообщалось, в апреле этого года Исполком НОК принял решение о том, что исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета будет помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Тогда оговаривалось, что он будет заниматься данной деятельностью временно и на общественных началах, совмещая с работой на посту помощника Президента. В дальнейшем на Олимпийском собрании после завершения в Беларуси крупных международных спортивных мероприятий планировалось решить вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК.-0-