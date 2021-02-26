Виктор Лукашенко провел заседание Исполкома НОК в новом составе

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко провел заседание исполкома организации в новом составе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК страны.
"Члены исполнительного комитета рассмотрели вопросы хозяйственной деятельности и утвердили изменения локальных правовых актов", - говорится в сообщении.
Напомним, что новый состав Исполкома НОК был избран на Олимпийском собрании 26 февраля. В него вошли известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также руководители спортивных организаций: Виктор Лукашенко, Дмитрий Довгаленок, Андрей Барбашинский, Дмитрий Басков, Александр Богданович, Александр Бут-Гусаим, Елена Зубрилова, Ирина Малеваная, Денис Мужжухин, Любовь Черкашина и Наталья Цилинская.