Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, избран Олимпийским собранием на пост президента НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный секретарь НОК Полина Головина изначально предложила на пост генерального секретаря НОК две кандидатуры - Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко. "Поступили предложения по двум кандидатурам", - уточнила она.

"Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта", - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во время собрания

Он подчеркнул, что больше чем кто-либо любит спорт, и напомнил, что в свое время возглавил НОК в сложные 90-е годы, чтобы не пустить все на самотек, иначе можно было потерять спорт. "Вот единственная была причина - чтобы мы не расползлись, чтобы не было, как в некоторых странах, наката одной федерации на другую. Чтобы руководитель федерации не дрался с тренерами", - сказал Президент.

"Старался делать все для того, чтобы что-то у вас было. Я знал, чем живет спорт. Это моя любовь, это преданность спорту, - добавил глава государства. - Думаю, что для вас тоже будет польза. Все-таки сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме. Думаю, из этого тоже можно извлечь какие-то положительные вещи".

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор", - сказал Александр Лукашенко.

Вице-президентом НОК на Олимпийском собрании переизбран Дмитрий Довгаленок. При этом пост первого вице-президента НОК решено ликвидировать. Соответствующее предложение внес избранный президентом НОК Виктор Лукашенко, и участники Олимпийского собрания его поддержали. Кроме того, на собрании рассмотрен ряд организационных вопросов. В том числе об исключении и приеме в члены НОК, избрании почетных членов. Утвержден отчет ревизионной комиссии НОК за период 2019-2020 годов.

Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост. C мая 1997 года президентом НОК являлся глава государства Александр Лукашенко.-0-

Виктор Лукашенко