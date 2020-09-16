Виктория Азаренко обыграла Винус Уильямс на теннисном турнире в Риме

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире категории Premier 5 в Риме с призовым фондом 1,7 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/32 финала одиночного разряда состязаний в итальянской столице белоруска, занимающая сейчас 14-е место в мировом рейтинге, победила американку Винус Уильямс, у которой 70-я позиция - 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Во втором раунде Виктория Азаренко встретится с представительницей США, пятой ракеткой планеты Софией Кенин.

В мужском одиночном разряде белорусский теннисист Илья Ивашко (137-й номер мирового рейтинга) не сумел пробиться в основную сетку турнира в итальянской столице. В поединке второго квалификационного раунда он уступил португальскому теннисисту Жуану Соузе (74) - 4:6, 6:7 (3:7). В стартовом матче квалификации белорус победил итальянца Маттео Гиганте (868-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 4:6, 7:6 (7:1).

Турнир в Риме финиширует 21 сентября.-0-