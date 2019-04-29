Виктория Азаренко поднялась на 50-е место в рейтинге WTA

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Арина Соболенко по-прежнему в первой десятке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неделю назад Виктория Азаренко находилась на 61-й позиции, а после выхода в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в немецком Штутгарте переместилась на 11 строк выше, имея 1100 зачетных баллов. Арина Соболенко осталась на 10-м месте (3520 очков), Александра Саснович находится на 34-й позиции (1495), Вера Лапко занимает 70-е место (803).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) - 6151 очко,

2. Петра Квитова (Чехия) - 6015,

3. Симона Халеп (Румыния) - 5682,

4. Ангелика Кербер (Германия) - 5220,

5. Каролина Плишкова (Чехия) - 5111,

6. Элина Свитолина (Украина) - 4921,

7. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4765,

8. Слоан Стивенс (США) - 4386,

9. Эшли Барти (Австралия) - 4275,

10. Арина Соболенко (Беларусь) - 3520.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по-прежнему вне конкуренции серб Новак Джокович. Из белорусских теннисистов лучший Илья Ивашко, у которого 118-я позиция (484 очка).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11160,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 7765,

3. Александр Зверев (Германия) - 5770,

4. Роджер Федерер (Швейцария) - 5590,

5. Доминик Тим (Австрия) - 5085,

6. Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115,

7. Кеи Нишикори (Япония) - 3780,

8. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 3225,

9. Джон Изнер (США) - 3085,

10. Стефанос Циципас (Греция) - 3030.-0-