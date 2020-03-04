Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала турнира в Монтеррее

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (56-й номер рейтинга WTA) не смогла выйти во второй раунд турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 1/16 финала белоруска уступила в двух сетах словенке Тамаре Зиданшек (71) - 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
Еще одна белорусская теннисистка Ольга Говорцова в первом круге победила американку Каролин Долхайд (131) - 3:6, 6:2, 6:1. Следующей соперницей Ольги Говорцовой будет седьмая ракетка планеты Элина Свитолина из Украины.
В 1/8 финала парного разряда турнира во французском Лионе белорусский дуэт Вера Лапко / Лидия Морозова будет соперничать с бразильско-нидерландским тандемом Лаура Пигосси / Розали ван дер Хоек.
Соревнования в Монтеррее и Лионе завершатся 8 марта.-0-