Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) из-за травмы спины снялась турнира в катарской Дохе с призовым фондом $565 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале Виктория Азаренко должна была сыграть с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой (16), но не смогла выйти на корт из-за проблем со здоровьем. В решающем поединке соперницей испанки будет победитель встречи между десятой ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой и американкой Джессикой Пегулой (44).

На старте состязаний в Дохе Виктория Азаренко победила россиянку Светлану Кузнецову (39) - 6:2, 6:3, затем переиграла немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (56) - 6:4, 6:2, а в четвертьфинальном поединке обыграла в двух сетах пятую ракетку планеты украинку Элину Свитолину - 6:2, 6:4. В парном разряде Виктория Азаренко и Элина Свитолина уступили в 1/8 финала немецко-российскому дуэту Лаура Зигемунд / Елена Веснина - 6:4, 5:7, 8:10.

На турнире во французском Лионе с призовым фондом $235 тыс. белорусская теннисистка Лидия Морозова и представительница Казахстана Анна Данилина в полуфинале парного разряда проиграли сегодня нидерландско-словацкому тандему Аранча Рус / Виктория Кужмова. Во втором полуфинале 6 марта канадка Эжени Бушар и сербка Ольга Данилович встретятся с чешско-японской парой Рената Ворачова / Макото Ниномия.

В первом раунде одиночного разряда этих соревнований Александра Саснович (96) победила Эжени Бушар (143), а затем проиграла в 1/8 финала француженке Кларе Бюрель (218). Белоруска Вера Лапко (280) уступила в 1/16 финала швейцарской теннисистке Виктории Голубич (130). В парном разряде Лапко и Саснович выбыли после четвертьфинала.-0-