Виктория Азаренко в первом круге теннисного турнира в Окленде сыграет с Винус Уильямс

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко по результатам жеребьевки в первом круге теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия) сыграет с американкой Винус Уильямс, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предстоящих соревнованиях, которые являются этапом подготовки к открытому чемпионату Австралии, выступят многие ведущие игроки: датчанка Каролин Возняцки (первый номер посева), Юлия Гергес из Германии.

Победительница турнира получит 280 очков в рейтинге WTA. Матчи основы начнутся в понедельник, 31 декабря.

"Много работала, чтобы подготовиться к стартующему сезону. Сейчас я очень мотивирована", - прокомментировала пресс-службе WTA Виктория Азаренко предстоящий старт.

Виктория считает, что сейчас у нее еще лучше получится совмещать воспитание сына и теннис. "Быть ​​хорошей мамой - самое важное для меня, однако теннис - это моя работа, которая также имеет большое значение. Уходящий год научил меня соблюдать баланс между моим собственным временем и временем, которое я могу проводить с сыном", - отметила белорусская теннисистка.-0-