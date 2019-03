Виктория Азаренко в трех сетах переиграла Доминику Цибулкову и вышла в 1/32 финала турнира в Майами

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (46-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала на турнире категории "Премьер" в американском Майами с призовым фондом $9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/64 финала Виктория Азаренко сегодня встречалась со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой (35) и выиграла первый сет со счетом 6:2. Во второй партии соперница взяла реванш - 6:3, а в решающем сете белоруска проявила характер и взяла верх - 6:4. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты.

Victory for @vika7 in the #MiamiOpen 1st round!

6-2, 3-6, 6-4. pic.twitter.com/zkEQGdmpRS