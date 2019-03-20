Виктория Азаренко в трех сетах переиграла Доминику Цибулкову и вышла в 1/32 финала турнира в Майами

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (46-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала на турнире категории "Премьер" в американском Майами с призовым фондом $9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/64 финала Виктория Азаренко сегодня встречалась со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой (35) и выиграла первый сет со счетом 6:2. Во второй партии соперница взяла реванш - 6:3, а в решающем сете белоруска проявила характер и взяла верх - 6:4. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет победительница матча между россиянкой Натальей Вихлянцевой (104) и словачкой Магдаленой Рыбариковой (74). Виктория Азаренко трижды выигрывала турнир в Майами (2009, 2011, 2016).

Позже в борьбу в одиночном разряде вступят еще три белоруски. Вера Лапко (64) сыграет с француженкой Ализе Корне (53), соперница Александры Саснович (36) определится после завершения квалификационного этапа. Девятая ракетка планеты Арина Соболенко начнет турнир со второго раунда, где сыграет с победительницей матча между австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (40) и Анной-Леной Фридзам из Германии.

В первом круге мужской части соревнований белорус Илья Ивашко (110) встретится с итальянцем Томасом Фаббиано (90).-0-