Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (32-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью белоруска встречалась в полуфинале с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (29) и победила в трехсетовом поединке - 3:6, 6:3, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 20 минут. В финальном матче соперницей Азаренко будет испанка Паула Бадоса Хиберт (27), победившая в полуфинале тунисскую теннисистку Унс Джабир (14) - 6:3, 6:3.

На этом турнире Виктория Азаренко поочередно обыграла польку Магду Линетт (54), чешку Петру Квитову (11), белоруску Александру Саснович (100) и американку Джессику Пегулу (24), не отдав соперницам ни одного сета. В последний раз Азаренко играла в финале турниров под эгидой WTA год назад в чешской Остраве, уступив еще одной белорусской теннисистке Арине Соболенко.-0-