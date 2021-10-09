Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (32 WTA) вышла в третий круг турнира категории ВТА-1000 в Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска обыграла польскую спортсменку Магду Линетт (54 WTA) - 7:5, 3:0 (отказ соперницы).
Полька начала матч очень хорошо и повела счет сначала 3:1, затем 5:2. Однако Виктория Азаренко не сдалась и смогла переломить ход матча, выиграв первый сет. Справедливости ради стоит отметить, что теннисистка из Познани ближе к концовке сета начала испытывать боли в лодыжке. После обращений к физиотерапевту и трех проигранных геймов Магда Линетт отказалась от продолжения борьбы.
Следующей соперницей белоруски станет Петра Квитова из Чехии. В предыдущем поединке она оставила не у дел Аранчу Рус - 6:2, 6:2.-0-