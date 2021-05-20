20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Виктория" из Смолевичей выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

За золотые медали турнира команда из Минской области сразилась в серии до трех побед с представительницами ХК "Минск". В двух поединках будущие чемпионки страны обыграли соперниц с одинаковым счетом 2:1. Судьба третьего матча после ничьей 2:2 в основное время завершилась в серии буллитов. Ее со счетом 2:0 выиграли смолевичские хоккеистки, обеспечившие себе золото турнира. У минчанок серебро. Бронзу выиграл гродненский "Ритм".

Тренерами команд в индивидуальных номинациях были отмечены лучший бомбардир турнира Светлана Богушевич (ГХК "Ритм"), лучший вратарь Кристина Местовская (ХК "Виктория"), лучший игрок Рита Батура (ХК "Виктория"). Приз лучшему судье достался Сергею Мишевичу.

Последний раз до этого успеха клуб из Смолевичей становился сильнейшим в чемпионате страны в 2017 году. В прошлом году клуб из Минской области стал обладателем бронзы.-0-