Виктория Кебикова гарантировала себе бронзовую медаль ЧЕ по боксу в Испании

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории 81 кг, вышла в полуфинал чемпионата Европы по боксу и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль континентального форума, который проходит 22-31 августа в Алькобендасе (Испания), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Поединок за право выхода в полуфинал белоруска провела против словенской боксерши Кати Гаич, в котором одержала уверенную победу. Еще одна белоруска Юлия Апанасович (54 кг) в квалификации оказалась лучше молдаванки Юлии Король.

За медали турнира соревнуются около 200 спортсменок.

Мужской боксерский континентальный форум прошел в июне этого года во время II Европейских игр. Белорусский атлет Дмитрий Асанов (60 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, его партнер по команде Владислав Смягликов (91 кг) стал вторым.

На прошлом чемпионате Европы белоруски Яна Бурим и Виктория Кебикова завоевали бронзовые награды.-0-