Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голландский футболист английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком и защитником футбольной Лиги чемпионов сезона 2018/2019 по версии УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В прошлом сезоне Вирджил ван Дейк вместе с товарищами по команде выиграл Лигу чемпионов. В голосовании за звание лучшего игрока ЛЧ он набрал 305 очков, опередив аргентинского форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси (207 очков) и португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду (74).
Лучшим голкипером назван бразилец Алисон Бекер из "Ливерпуля", голландец Френки де Йонг из "Барселоны" стал лучшим полузащитником, а его партнер по команде Лионель Месси признан лучшим нападающим чемпионской Лиги.
Легендарный французский футболист Эрик Кантона получил специальный приз президента УЕФА Александра Чеферина за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества.
Англичанка Люси Бронз из французского "Лиона" признана лучшим игроком женской Лиги чемпионов прошлого сезона.-0-
Фото УЕФА