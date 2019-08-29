Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голландский футболист английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком и защитником футбольной Лиги чемпионов сезона 2018/2019 по версии УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вирджил ван Дейк

В прошлом сезоне Вирджил ван Дейк вместе с товарищами по команде выиграл Лигу чемпионов. В голосовании за звание лучшего игрока ЛЧ он набрал 305 очков, опередив аргентинского форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси (207 очков) и португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду (74).

Вирджил ван Дейк и Алисон Бекер

Лучшим голкипером назван бразилец Алисон Бекер из "Ливерпуля", голландец Френки де Йонг из "Барселоны" стал лучшим полузащитником, а его партнер по команде Лионель Месси признан лучшим нападающим чемпионской Лиги.

Алисон Бекер

Френки де Йонг

Лионель Месси

Френки де Йонг и Лионель Месси

Легендарный французский футболист Эрик Кантона получил специальный приз президента УЕФА Александра Чеферина за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества.

Эрик Кантона

Англичанка Люси Бронз из французского "Лиона" признана лучшим игроком женской Лиги чемпионов прошлого сезона.-0-

Фото УЕФА