8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в мае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мае 22-летний лидер атак солигорского клуба забил четыре мяча в пяти матчах и сделал одну голевую передачу. По результатам традиционного опроса ассоциации "Белорусской федерации футбола" с участием представителей ведущих белорусских СМИ Виталий Лисакович получил 41 балл из 48 возможных. В число претендентов также входили Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Луис Велозу ("Торпедо-БелАЗ", Жодино) и Гегам Кадимян ("Неман", Гродно), который стал автором самого красивого гола мая. В апреле лучшим игроком был назван бразильский хавбек "Торпедо-БелАЗа" Габриэль Рамос.

Среди тренеров лучшим в мае был признан наставник лидера первенства борисовского БАТЭ Кирилл Альшевский. В пяти майских матчах национального чемпионата его подопечные одержали пять викторий, а также стали обладателями Кубка Беларуси. В результате голосования Кирилл Альшевский набрал 46 баллов из 48 возможных. Его конкурентами были Юрий Вернидуб ("Шахтер", Солигорск), Владимир Белявский ("Энергетик-БГУ", Минск) и Юрий Пунтус ("Торпедо-БелАЗ", Жодино). В апреле лучшим тренером стал наставник "Слуцка" Виталий Павлов.

После матчей 12-го тура турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, у которого 26 очков, вторым идет "Шахтер", набравший 24 балла, по 22 очка имеют "Торпедо-БелАЗ" и "Энергетик-БГУ".

Встречи 13-го тура пройдут 12-14 июня.-0-