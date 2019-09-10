Виталий Парахонько стал шестым в беге на 110 м с барьерами в матче Европа - США, победил испанец Орландо Ортега

Орландо Ортега
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бегун Виталий Парахонько занял 6-е место на дистанции 110 м с барьерами в матче легкоатлетов Европы и США, который проходит на минском стадионе "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус показал результат 13,80 сек., победителем стал испанец Орландо Ортега (13,21 сек.), второе время у россиянина Сергея Шубенкова (13,39 сек.), третье место занял американский атлет Фредди Криттенден (13,43 сек.).
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"В Минске очень здорово! Классный стадион, прекрасная публика. Отличное покрытие беговых дорожек, на котором легко показать отличный результат", - сказал спортсмен.
После финиша Виталий Парахонько сказал, что забег не очень удался, но это в любом случае хороший опыт, ведь соревноваться с сильными соперниками всегда полезно. На предстоящем чемпионате мира белорус надеется показать свой лучший результат.-0-
Фото Максима Гучека