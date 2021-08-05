Виталий Жук занял 13-е место в олимпийском десятиборье

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На легкоатлетическом турнире Олимпийских игр определились чемпионы и призеры в многоборье, передает корреспондент БЕЛТА.
В состязаниях мужчин-десятиборцев золото завоевал канадский спортсмен Дамиан Уорнер, установивший новый олимпийский рекорд - 9018 очков. Серебро у француза Кевина Майера (8726), бронзовую медаль завоевал австралиец Эшли Молони (8649). Белорусский атлет Виталий Жук набрал в сумме десяти видов 8131 балл и занял 13-е итоговое место.
В женском семиборье олимпийской чемпионкой стала бельгийская спортсменка Нафиссату Тьям, в активе которой 6791 очко. Серебряная медаль досталась представительнице Нидерландов Анук Веттер (6689), бронзовая награда у ее соотечественницы Эммы Остервегел (6590).-0-