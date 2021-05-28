Витебск и Минск примут первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые встречи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них футболисты "Витебска" сыграют на своем поле с одним из аутсайдеров турнира "Сморгонью". Перед сегодняшней игрой витебчане одержали две виктории подряд, на прошлой неделе они победили в гостях "Ислочь" с минимальным перевесом в счете - 1:0. Футболисты "Сморгони" потерпели четыре фиаско кряду, в 10-м туре они проиграли у себя дома жодинскому "Торпедо-БелАЗу" с результатом 1:3.

Один из фаворитов национального первенства минское "Динамо" примет сегодня на своей арене гостей из брестского "Руха". В минувший уик-энд динамовцы уступили на выезде лидеру чемпионата солигорскому "Шахтеру" - 0:1, а брестчане у себя дома взяли верх над гродненским "Неманом" - 2:0

В субботу, 29 мая "Шахтер" сыграет в Жодино с "Торпедо-БелАЗом". Идущий вторым БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примет мозырскую "Славию". В Гродно футболисты "Немана" встретятся с речицким "Спутником". Заключительные поединки 11-го тура состоятся 30 мая: "Гомель" - "Минск", "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район), "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Положение команд после 10 туров: "Шахтер" - 30 очков, БАТЭ - 23, "Динамо" (Минск) - 20, "Гомель" - 18, "Рух" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Витебск" - 15, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Ислочь" - 13, "Минск" - 13, "Энергетик-БГУ" - 9, "Славия" - 8, "Слуцк" - 7, "Неман" - 6, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 10 мячей.-0-