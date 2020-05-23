"Витебск" и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" не удержало победу над "Витебском" в гостевом поединке 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи минчане действовали гораздо активнее соперников и уже на 5-й минуте Иван Бахар вывел динамовцев вперед. Постепенно хозяева выровняли игру, провели несколько опасных атак, одну из которых на 19-й минуте точным ударом завершил Ион Николаеску. После перерыва обе команды стремились добиться успеха, создали немало опасных моментов, но результат первого тайма не изменился - 1:1.

Результаты остальных игр 10-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Городея" - 1:1, "Динамо (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 3:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Белшина" (Бобруйск) - 4:0, "Слуцк" - "Рух" (Брест) - 1:1, "Ислочь" (Минский район) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:2. Матч между "Смолевичами" и "Минском" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Энергетик-БГУ" - 21, "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ" - по 18, "Слуцк" - 17, "Ислочь" - 15, "Рух" - 14, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), "Витебск" - по 13, "Городея", "Славия" - по 12, "Неман" - 11, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забивший 7 мячей.

В следующем туре встречаются:

29 мая

"Торпедо-БелАЗ" - "Смолевичи", "Городея" -"Неман";

30 мая

"Минск" - "Слуцк", "Белшина" - "Славия", "Динамо" (Минск) - "Шахтер";

31 мая

"Энергетик-БГУ" - "Витебск", БАТЭ - "Ислочь", "Рух" - "Динамо" (Брест).-0-