"Витэн" одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, не потеряв ни одного очка в 10 играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою 10-ю викторию подряд действующие чемпионы страны одержали сегодня, одолев у себя дома одного из главных конкурентов гомельский ВРЗ со счетом 2:1. Все голы в этой встрече были забиты во второй половине: на 26-й минуте игры хозяев вывел вперед Артем Рось, через две минуты Олег Еремин увеличил преимущество оршанцев, а за минуту до финальной сирены гомельчанин Евгений Чернейко сократил разрыв до минимума.

Также сегодня в Гродно местный клуб "УВД-Динамо" сыграет с гостями из "Минска", в Светлогорске местный ЦКК встретится со столичным "Дорожником", а "Лида" примет на своей площадке минское "Динамо-БНТУ". Завтра в Минске спортсмены "Столицы" сыграют с земляками из "Охраны-Динамо", а гомельский БЧ у себя дома будет соперничать с клубом "Борисов-900".

Турнирную таблицу возглавляет "Витэн", набравший 30 очков из 30 возможных, на второй позиции "Столица", у которой 24 балла, третьим идет ВРЗ, имеющий 22 очка.-0-