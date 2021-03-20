"Витэн" одержал 17-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" продолжают побеждать в матчах 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою 17-ю викторию кряду действующие чемпионы страны одержали в гостях у светлогорского ЦКК со счетом 6:3. Поначалу лидеры уступали хозяевам 0:2, но затем собрались и в итоге праздновали очередную победу. На 2-ю позицию поднялся гомельский ВРЗ, разгромивший на выезде спортсменов "Минска" с результатом 7:2. Еще один фаворит турнира минская "Столица" не смогла одолеть на своей арене гостей из "Борисова-900", завершив встречу вничью - 2:2. Идущий четвертым гомельский БЧ переиграл у себя дома минское "Динамо-БНТУ" со счетом 5:3. В столичном дерби спортсмены "Дорожника" переиграли "Охрану-Динамо" - 4:2. В Гродно местный клуб "УВД-Динамо" в упорной борьбе уступил "Лиде" - 2:3.

Положение в лидирующей группе после 17 туров: "Витэн" - 51 очко, ВРЗ - 43, "Столица" - 41, БЧ - 35. Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 26 мячей.

Очередные встречи состоятся 21 и 22 марта. Центральными станут два поединка: "Витэн" - "Столица" и гомельское дерби ВРЗ - БЧ.-0-