"Витэн" примет ВРЗ в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня начнется финальная серия за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке за чемпионский титул оршанский "Витэн" примет на площадке спорткомплекса "Олимпиец" гостей из гомельского ВРЗ. В полуфинальной серии до двух побед оршанцы одолели минскую "Столицу" (1:0, 7:9, 4:2), а гомельчане оказались сильнее земляков из БЧ (2:1, 2:5, 2:1). Ранее спортсмены "Витэна" трижды становились чемпионами Беларуси, ВРЗ три раза добирался до финала, но все время уступал золото соперникам.

Финальная серия за чемпионский титул продлится до трех побед одной из команд. Второй матч состоится 11 июня в Гомеле, третий поединок пройдет в Орше 14 июня. Если после трех встреч победитель не будет выявлен, то следующие игры пройдут 18 и 21 июня.

Матчи за бронзовые медали между БЧ и "Столицей" состоятся 8 и 12 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-