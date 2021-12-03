"Витэн" проиграл "Тюмени" в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" потерпел второе поражение подряд в элитном квалификационном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу и потерял шансы выйти в "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем втором поединке группы А в российской Тюмени чемпионы Беларуси проиграли местному одноименному клубу со счетом 2:3. В начале встречи оршанцы пропустили мяч, а к перерыву Максим Батурин и Юрий Рабыко вывели "Витэн" вперед - 2:1. Однако во второй половине игры белорусы, как и в первом матче, не смогли удержать победный результат, пропустив два мяча. Вчера в стартовом поединке с казахстанским "Кайратом" из Алматы команда Алексея Попова поначалу выигрывала, но сохранить победу не смогла, уступив со счетом 2:3. В составе белорусов отличились Олег Еремин и Павел Раговик. Сегодня казахстанская команда и французский "Аньер-Вильнев" из Парижа не выявили победителя - ничья 3:3. Накануне парижане уступили тюменцам с результатом 2:5.

Турнирное положение после двух игровых дней: "Тюмень" - 6 очков, "Кайрат" - 4, "Аньер-Вильнев" - 1, "Витэн" - 0.

В последний день соревнований, 5 декабря, спортсмены "Витэна" будут соперничать с клубом из французской столицы, а "Тюмень" встретится с "Кайратом".

На предыдущем этапе отбора "Витэн" занял третье место в 3-й квалификационной группе, соревнования которой проходили в литовском Каунасе. Чемпионы Беларуси сыграли вничью с местным "Жальгирисом" - 3:3 и испанским "Леванте" - 2:2, а также проиграли одной из сильнейших команд мира испанской "Барселоне" - 1:5.

Составы остальных квартетов элитного этапа квалификации:

В - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Ховокубо" (Хорн, Нидерланды), "Синара" (Екатеринбург, Россия).

С - "Пльзень" (Чехия), "Барселона" (Испания), "Халле-Гооик" (Бельгия), "Добовец" (Словения).

D - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Ураган" (Ивано-Франковск, Украина), "Халадаш" (Сомбатхей, Венгрия), "Леванте" (Патерна, Испания).

Победители четырех квартетов попадут в решающий этап - "Финал четырех", который пройдет в апреле - мае 2022 года.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов португальский "Спортинг" завоевал свой второй титул, одолев в финальном поединке трехкратного победителя ЛЧ "Барселону" со счетом 4:3. Самый титулованный клуб - испанский "Интер Мовистар", который пять раз выигрывал главный турнир Старого Света.-0-