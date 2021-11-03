"Витэн" разгромил ЦКК в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" разгромил светлогорский ЦКК в последнем матче седьмого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны не оставили гостям ни единого шанса на успех, выиграв с крупным счетом 11:3.

Результаты остальных встреч этого тура: "Столица" (Минск) - БЧ (Гомель) - 6:0, ВРЗ (Гомель) - "Борисов-900" - 3:1, "УВД-Динамо" (Гродно) - "Дорожник" (Минск) - 2:2, "Минск" - "Охрана-Динамо" (Минск) - 5:0, "Динамо-БНТУ" (Минск) - "Лида" - 3:2.

Положение в группе лидеров: "Столица" - 15 очков (6 матчей), БЧ - 15 (6), ВРЗ - 14 (6), "Витэн" - 13 (5), "Минск" - 12 (6). Внизу турнирной таблицы брестский клуб "Первый регион", потерпевший шесть поражений в шести проведенных встречах, у "Лиды" 3 очка. Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 9 мячей.

Матчи 8-го тура состоятся 6 и 7 ноября.

На первом этапе чемпионата страны 13 команд премьер-лиги проводят традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-