Вице-президент НОК рассказал о подготовке белорусских спортсменов к Олимпиадам в Токио и Пекине

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок рассказал о подготовке белорусских спортсменов к Олимпиадам в Токио и Пекине в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Подготовка к Олимпиадам раньше была стабильной, с фиксированными датами. Спортсмены планомерно шли к отбору. Сейчас ситуация постоянно меняется в связи с пандемией. Ведя переписку с оргкомитетом Олимпиады в Токио, мы все время узнаем от них новые требования, которые заставляют наших спортсменов и тренеров мобилизироваться для хорошего выступления на Играх", - сказал Дмитрий Довгаленок.

По его словам, белорусские спортсмены сконцентрировались на подготовке на отечественных базах - в Стайках, Раубичах, Заславле, Бресте. "Основная подготовка проходила у нас в стране. Отдельные спортсмены готовятся в Турции", - отметил вице-президент НОК.

По его словам, оргкомитет Олимпийских игр в Токио предложил много спортивных баз практически по всей Японии, куда спортсмены могут заехать заранее и провести там акклиматизацию. Что касается Олимпийской деревни, если раньше спортсмен имел право заехать в начале ее работы и уехать в конце, то в этот раз будут введены ограничения в связи с COVID-19. "Международные федерации в зависимости от вида спорта определят дни заезда и дни выезда. В основном это пять дней до начала соревнований и два дня после", - проинформировал Дмитрий Довгаленок.-0-