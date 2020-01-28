Благодаря "Дакару" популярность грузовиков МАЗ растет во всем мире - Вязович

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успешное выступление белорусских грузовиков на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар-2020" положительно влияет на узнаваемость белорусской техники во всем мире. Такое мнение высказал сегодня руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович в пресс-центре БЕЛТА.

"Выступление МАЗов на "Дакаре" - прежде всего рекламный проект Минского автозавода. Лучшей пропаганды возможностей грузовиков, чем успешное выступление на самых суровых в мире автоспорта соревнованиях просто не найти. Безусловно, это помогает продвижению и узнаваемости нашей марки во всем мире, причем не только среди любителей автоспорта", - отметил руководитель белорусской команды.

Грузовик "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял третье место в генеральной классификации ралли "Дакар-2020", который завершился в Саудовской Аравии 17 января. Его товарищи по команде показали следующие результаты: Алексей Вишневский занял восьмую позицию, автомобиль Александра Василевского финишировал 12-м. Победителем стал грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под руководством Андрея Каргинова. Второе место досталось экипажу его товарища по команде Антона Шибалова.

"Дакар" впервые прошел на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С этого года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Общая протяженность маршрута составила свыше 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км пришлись на спецучастки.

Ранее экипаж Сергея Вязовича уже становился призером "Дакара". В 2018 году белорусы привезли серебро престижного ралли-рейда. В том же году МАЗ пришел первым на Turkmen Desert Race, а в 2019-м стал чемпионом Morocco Desert Challenge.-0-

Фото Максима Гучека

Вязович: командный результат МАЗов на "Дакаре-2020" хороший "У нас было много ожиданий по климатическим условиям. Но было комфортно: ночью температура составляла где-то 5 градусов тепла, днем было до 30 градусов", - сказал руководитель белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Вязович: капотный МАЗ полностью реализовал свой потенциал на "Дакаре-2020" "Капотный МАЗ очень конкурентоспособный и комфортный. На ралли-рейде грузовик полностью реализовал свой потенциал. Планируем в ближайшее время еще один экипаж пересадить на автомобиль капотной конфигурации", - сказал руководитель белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

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